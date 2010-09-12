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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

"کیم کلیسترز" قهرمان رقابت‌های تنیس اوپن آمریکا شد

"کیم کلیسترز" قهرمان رقابت‌های تنیس اوپن آمریکا شد

"کیم کلیسترز" بلژیکی با غلبه بر "ورا زوناروا" از روسیه برای سومین بار به عنوان قهرمانی رقابت های تنیس اوپن زنان آمریکا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که امروز در "فلاشینگ میدوز" نیویورک آمریکا برگزار شد، کلیسترز با نتایج 6-2، 6-1 موفق شد در دیداری که یک ساعت به طول انجامید مقابل زوناروا به برتری رسیده و جام قهرمانی را از آن خود کند.

این تنیسور 27 ساله بلژیکی در این خصوص اظهار داشت: تجربه ای که داشتم قطعا به من کمک کرد تا برنده این دیدار شوم. من به زوناروا گفتم کار دشواری دارد اما در آینده موفق خواهد شد.

کم کلیسترز پیش از این در سال های 2005 و 2009 هم به عنوان قهرمانی رقابت های اوپن زنان آمریکا دست پیدا کرده بود. وی در مسابقات امسال جایزه 2.2 میلیون دلاری را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 1149726

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