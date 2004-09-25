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۴ مهر ۱۳۸۳، ۲۱:۰۱

مردخاي فانونو افشا كننده برنامه هسته اي اسرائيل تاكيدكرد:

احتمال تكرار فاجعه چرنوبيل در سرزمين هاي اشغالي

مردخاي وانونو تكنسين هسته اي تاسيسات هسته اي ديمونا اخيراً اعلام كرد كه افشاگري هايش در مورد تسليحات هسته اي به اين علت است كه مي خواهد از بروز فاجعه چرنوبيل ديگري جلوگيري كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آساهي شيمبون وانونو تكنسين هسته اي رژيم اسرائيل كه به اتهام افشاء نمودن اسرار اتمي توسط مقامات اسرائيلي دستگير و به مدت 18 سال در زندن سپري كرد و در ماه آوريل آزاد شد در مصاحبه اختصاصي با اين خبرگزاري  از وضعيت دشوار خودش پس از آزادي صحبت كرد و گفت به اين علت در سال 1986 افشاگري كرد كه ممكن است فاجعه اي كه در چرنوبيل روسيه رخ داد و موجب كشته شدن بسياري شد در اسرائيل نيز رخ دهد.

وي افزود كه من قصد داشتم  خبر از بازي خطرناكي بدهم كه اسرائيل در مناقشاتش با كشورهاي عربي از آن به عنوان وسيله اعمال فشار استفاده مي كند.

همچنين وي در پاسخ به سؤال هاي  ديگري كه در اين زمينه از وي بعمل آمد اعلام كرد  در اسرائيل انباشت  عظيمي از تسليحات هسته اي وجود دارد كه در تصور هيچ كس نمي گنجد و تمام دنيا بايد نسبت به اين مسئله آگاه باشند.

 بعد از آزادي  فانونو محدوديتهائي براي مصاحبه با رسانه هاي خارجي و خروج آمريكا به وي تحميل شد و وي بارها اقدام به مصاحبه با رسانه هاي خارجي كرده و در آخرين حكم ديوان عالي رژيم صهيونيستي از وي خواسته شد كه ديگر با رسانه هاي خارجي حق مصاحبه ندارد.

لازم به ذكر است كه اخيراً در رسانه ها اعلام شد كه وي روز پنجشنبه نيز با راديو786 در آفريقاي جنوبي مصاحبه خواهد كرد.

 

 

کد مطلب 114973

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