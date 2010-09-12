آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با محکوم کردن بی‌حرمتی به کتاب مقدس مسلمانان گفت: آتش زدن قرآن در مقابل چشم مسئولین آمریکایی را حادثه‌ای کاملا سیاسی می‌دانیم و معتقدم این افراد قصد دارند بین ادیان تقابل ایجاد کنند.



وی ابراز داشت: سران استکبار می‌خواهد برای جنایات خود پوششی مذهبی بسازند و همه مسلمانان باید با حفظ هوشیاری خود از درگیری مذهبی پرهیز و انگشت اتهام خود را مستقیما به سوی دولتمردان آمریکایی بگیرند.



آتش زدن قرآن ادامه پروژه اسلام هراسی



حسینی بوشهری ادامه داد: این توطئه در ادامه پروژه اسلام هراسی است و از مدت‌ها قبل اروپا و آمریکا با حرکتی موزیانه برخورد خصمانه‌ای را با جهان اسلام و جامعه مسلمانان آغاز کرده‌اند.



وی با بیان این که اهانت به قران کریم خاطره جنگ‌های صلیبی را در یاد‌ها زنده می‌کند ابراز داشت: از همان زمانی که غربیها از کشیدن کاریکاتور پیامبر توسط کاریکاتوریست دانمارکی دفاع و حتی از او تجلیل کردند مشخص بود که از رشد اسلام هراسان شده‌اند و می‌خواهند با راه اندازی پروژه اسلام هراسی در مقابل اسلام ایستادگی کنند.



وی با اشاره به حادثه 11 سپتامبر خاطر نشان کرد: این حادثه نیز کاملا مشکوک بود و بسیاری معتقد‌ند خود آمریکایی‌ها با راه اندازی آن قصد آغاز جنگ‌های مختلف در منطقه به وسیله ایجاد نوعی فضای تنفر و خشم نسبت به مسلمانان را داشتند.



تنفر مسلمانان حداقل هزینه ایست که باید بپردازند



امام جمعه قم با تاکید بر اینکه خشم عمومی مسلمانان علیه سران آمریکا حداقل هزینه‌ای است که دولتمردان واشنگتن باید پرداخت کنند، گفت: جهان اسلام آرام نخواهد گرفت و حرکت‌های اعتراضی گسترده‌ای که طی چند روز گذشته آغاز شده بود با شدت و گسترش بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.



وی به موضع‌گیری مراجع که سران آمریکا و کلیسا را مسئول این اتفاقات دانسته بودند اشاره کرد وگفت: قطعا مراجع عالیقدر با بررسی شرایط نسبت به اتخاذ اقدامات مناسب در این زمینه اقدام خواهند کرد.



حسینی بوشهری افزود: در کشوری که کوچکترین خلاف یک رنگین پوست به قیمت جانش تمام می‌شود چطور ممکن است شخصی اقدام به آتش زدن قرآن کند و نیروهای پلیس نیز تنها نظاره گر باشند.



عضو شورای عالی حوزه علمیه قم، انزوای جهانی آمریکا و ناتوانی این کشور در مقابله با بیداری اسلامی را علت اصلی این حادثه دانست و تصریح کرد: سران کشورهای اسلامی باید به خود بیایند و از این همه کرنش وخشوع در مقابل غربیها دست بردارند، یک بار و برای همیشه حرکتی جدی از خود نشان دهند و در روابط خود با این کشور‌ها تجدید نظر کنند.



وی در رابطه با برنامه حوزه‌های علمیه برای اعتراض به این حرکت شنیع گفت: قطعا حوزه علمیه این اقدام را محکوم خواهد کمرد و ما نیز منتظریم تا مراجع خط مشی‌های عمومی را ترسیم کنند.