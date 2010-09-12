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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

آخرین سمفونی بابک بیات بزودی تکمیل می شود

آخرین سمفونی بابک بیات بزودی تکمیل می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: فرزند مرحوم بابک بیات گفت: آخرین سمفونی بابک بیات در مرحله تکمیل کار است و در آینده نزدیک عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، باربد بیات ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سینما شهر تماشای کرمان گفت: آخرین سمفونی زنده یاد بابک بیات چهار قسمت است که دو قسمت آن نوشته شده بود و پس از درگذشت وی شروع به تکمیل آن کردم.

فرزند بابک بیات گفت: تکمیل سمفونی مراحل مختلفی از ضبط تا بخشهای دیگر دارد و به همین علت اتمام این سمفونی مدتی طول کشیده است.

بیات افزود: حدود 50 ملودی و کار پاپ از وی باقی مانده که هنوز انتشار پیدا نکرده است.

بیات ادامه داد: مستندی تحت عنوان سه گانه نیز قرار بود تهیه شود که نسخه نهایی آن باید تدوین شد.

وی با اشاره به اینکه مرحوم بیات در دو حوزه موسیقی فیلم و موسیقی پاپ کار می کرد، تصریح کرد: جوایز بسیاری به آثار مرحوم بیات اختصاص داده شد و حدود 10  سریال و 100 فیلم با موسیقی بابک بیات پخش شد و ملودی سمفونیهایی نیز توسط وی ساخته شد که از جمله آنها می توان به قطعه ارکسترال "سرزمین خورشید" نام برد.
 
وی در خصوص فعالیتش در حوزه موسیقی نیز گفت: تکمیل سمفونی به جا مانده از مرحوم بابک بیات را هم اکنون در دست مطالعه دارم.
 
کد مطلب 1149734

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