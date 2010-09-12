به گزارش خبرگزاری مهر، شمقدری در بخشی از پیام خود به جشنواره منطقه‌ای تاک با اشاره به وظیفه مهم سینما در دنیای امروز گفت: سینما امروز قبل از آنکه صنعت و هنر تلقی شود زبانی پر جاذبه، توانمند و رازناک است و سینمایی مخاطب مردم این دیار است که بتواند چراغهای رابطه با هفتاد میلیون ایرانی را بر افروزد، سینمایی که وظیفه‌اش پاسبانی از هویت و فرهنگ و زبان اقوام ایرانی است و آموزه‌هایش منبعث از سرچشمه زلال فرهنگ و معارف اسلامی است و تکیه‌اش اخلاق، اخلاص، ایمان و باورمندی دینی است و سینمایی که مقصد و مسیرش انقلاب اسلامی است.

در این پیام آمده: نسل جوان امروزهم به تنفس هوایی تازه در عرصه سینمای کشور می‌اندیشد و در کنار باورهای عمیق اعتقادی حفظ شخصیتهای اسطوره‌ای، خلاقیت، ابتکار، درون‌مایه‌های پر جاذبه داستانی و طرحی نو و آرمانی را برای نیل به سعادت کاروان بشری را امید داریم سینما وظیفه دارد خطوط و مرزهای کلیشه‌ای را در هم بشکند و از محدوده جغرافیایی خویش پای فراتر نهند و چشم‌اندازی جهانی را برای انقلاب اسلامی و کشور ایران ترسیم نماید.

معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد در این نامه آورده: سمت و سوی جشنواره‌های سینمایی به اقصی نقاط ایران فرصتی بی‌بدیل برای انتقال و تبادل تجربیات و نگرش‌های نو و بدیع است و باز شناخت عمیق فرهنگ و تجربیات در کنار هم بودن است. پیام این جشنواره‌ها شکفتن گلهای دوستی و شناخت هویت انسانهایی است که در جستجوی سعادت انسان هستند.

شمقدری شهرستان ملایر را خطه‌ای هنر خیز دانست و عنوان کرد: ملایر خاستگاه برخی بزرگان سینمای کشور با ظرفیتی مطلوب برای برگزاری جشنواره‌های پر شکوه دیگری که دیگرباردر این شهرستان برگزار خواهد شد، است. بایسته می‌دانم از همه دست‌اندرکاران سختکوش این جشنواره تقدیر و تشکر نمایم و امید آن دارم این تجربه‌های مفید و در کنار هم بودن موجبات ترقی، تعالی و توسعه فرهنگ و هنر و برکات را در جای جای ایران اسلامی عزیز فراهم نماید.

دهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، منطقه سه (تاک) تا 24 شهریور در همدان در بخشهای مختلف مسابقه، جنبی، نمایشگاه عکس و پوستر، نشستهای نقد و بررسی و کارگاه‌های تخصصی ادامه دارد.