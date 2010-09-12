700 میلیارد تومان از تعهدات وزارت نفت تامین اعتبار شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، موسی سوری صبح یکشنبه در نشست خبری با شماری از خبرنگاران در عسلویه افزود: از حدود چهار هزار میلیارد تومان تعهدات وزارت نفت در سفرهای استانی هیئت دولت به استانهای کشور، حدود یک چهارم از اعتبارت وزارت نفت به استان بوشهر تخصیص یافته است .

وی اظهار داشت: وزارت نفت تامین اعتبار 49 مصوبه از دومین سفر استانی هیئت دولت به بوشهر را بعهده داشت که با تامین بیش از 700 میلیارد تومان، تمام اعتباراتی که در تعهدات وزارت نفت بود به طور کامل تامین شد .

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: هم اینک آمادگی همزمان هر 18 پروژه مصوب سفر دوم دولت به استان بوشهر در زمینه احداث راه آهن، احداث و توسعه فضاهای آموزشی، بهداشت و درمان، بزرگراه ها و احداث دهکده دانایی وجود دارد به گونه ای که در آینده نزدیک شاهد توسعه و شکوفایی چشمگیر استان بوشهر خواهیم بود .

سوری با بیان اینکه تفاهم نامه این میزان اعتبارات امضا شده است، گفت: به زودی عملیات اجرایی این مصوبات که نقش مهمی در اشتغال، توسعه و تحقق مطالبات مردم این استان دارد از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) آغاز خواهد شد .