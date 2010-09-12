پیروزی تقوی در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقوی کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم کشورمان در کشتی نخست خود در رقابتهای جهانی در دو تایم نوروزاف از ازبکستان را شکست داد تا در کشتی دوم خود به مصاف آندری استادنیک از اوکراین برود. این اوکراینی، رمضان شاهین قهرمان المپیک پکن را شکست داد.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز یکشنبه با مسابقات اوزان 66، 74 و 120 کیلوگرم به پایان می رسد.

تیم ایران در دو روز نخست این رقابتها توسط مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد و عرفان امیری و حسن رحیمی در اوزان 96 و 55 کیلوگرم صاحب مقامهای پنجم و دهم شدند.