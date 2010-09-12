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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

سینمای کودک در 10 نقطه مازندران راه اندازی شد

سینمای کودک در 10 نقطه مازندران راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران گفت: به مناسبت روز سینما، سینمای کودک در 10 مرکز کانون پرورش فکری مازندران راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح سینمای کودک مرکز کانون پرورش فکری ساری با بیان اینکه باید به جایگاه کودک و نوجوان پرداخته شود، اظهار داشت: شخصیت پردازی باید در سنین کودکی و نوجوانی صورت گیرد.

وی بیان داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جهت پرورش استعداد مخاطبان گام برداشته و شاهد آن هستیم که بیشتر فرهیختگان فرهنگی و هنری پرورش یافتگان کانون بودند.

گرجی شناساندن ظرفیتهای کانون پرورش فکری را مهم دانست و افزود: کانون پرورش فکری در گذشته در مراودات اداری جایگاهی نداشت و خوشبختانه به دلیل رویکرد فرهنگی برخی از مسئولان استان در کارگروه های تخصصی فرهنگی حضور یافته و اعتبارات خوبی برای این نهاد فرهنگی اختصاص داده شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران از حضور 100 مربی در مراکز کانونهای استان خبر داد و افزود: ظرفیت فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری به اندازه ای است که می تواند قشر وسیع دانش آموزان را برای سوق دادن به امر فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی پوشش دهد.

وی استفاده درست از ظرفیتهای کانون را در جهت رسالت کانون موثر دانست و تصریح کرد: سالنهای مراکز کانون پرورش فکری استان برای اجرای فیلم های کوتاه و انیمیشن ویژه مخاطبان به عنوان سینمای کودک استفاده می شود.

گرجی بیان داشت: تا پایان سال جاری 23 مرکز  ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مجهز به امکانات سمعی و بصری و پخش فیلم می شود.

وی پخش فیلم را از سینما کودک به صورت رایگان دانست و افزود: برای تغییر نگرش های اجتماعی کودکان و نوجوانان، نقد و تحلیل فیلم از سوی مخاطبان انجام می شود.

همزمان با افتتاح سینما کودک در ساری در 9 شهر استان شامل بابل، چالوس، گلوگاه، رامسر، آمل، پل سفید، کیاسر، نوشهر و نکا نیز سینما کودک رسماً آغاز به کار کرد.

کد مطلب 1149750

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