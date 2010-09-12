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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

اولین دفتر نخبگان غرب کشور در ایلام آغاز بکار کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان کشوری و استانی، اولین دفتر نخبگان غرب کشور در ایلام آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام ظهر یکشنبه در این آیین گفت: یکی از محورهای جامعه دانایی محور این است که نخبگان در جایگاه اصلی خود قرار گیرند و اگر ما بخواهیم توسعه حقیقی پیدا کنیم باید نیروهای نخبه را شناسایی و از توان آنها استفاده کنیم.

مجتبی اعلایی اضافه کرد: بنیاد نخبگان در استان نباید رفتارهای دیوان سالارانه داشته باشند و باید با ساز و کاری دقیق نسبت به حذف مقررات دست وپا گیر اقدام کنند.

وی نخبگان را به یک معدن قابل استفاده توصیف کرد و گفت: باید این بنیاد به یک خانه امن برای این قشر تحصیل کرده و استعدادهای برتر تبدیل شود.

به همین مناسبت طی حکمی، از سوی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر ژانت سلیمان نژاد بعنوان سرپرست دفتر نخبگان استان ایلام منصوب شد.

کد مطلب 1149751

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