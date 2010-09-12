به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر طنز "در حلقه رندان" که با رونمایی از کتاب "کافه خنده"اثر علیرضا لبش همراه خواهد بود یکشنبه 28 شهریور ماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.



در این برنامه پس از شعرخوانی، منتقدان نظریات خود را درباره کتاب "کافه خنده" ارائه کرده و در پایان نیز از این کتاب رونمایی خواهد شد.



علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند ساعت 17 روز یکشنبه 28 شهریورماه در تالار اندیشه حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ ، تقاطع سمیه مراجعه کنند.









