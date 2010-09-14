  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۲۸

رحمانی:

روزانه پنج هزار زائر ایرانی و عراقی از مرز مهران تردد می‌کنند

روزانه پنج هزار زائر ایرانی و عراقی از مرز مهران تردد می‌کنند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: روزانه پنج هزار نفر زائر ایرانی و عراقی از مرز مهران تردد می‌کنند.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با بهره برداری از پایانه بزرگ مرز بین‌المللی مهران و ارتقاء زیرساخت‌های اقامتی و رفاهی زوار در شهرهای ایلام و مهران، زمینه‌های مناسبی برای افزایش ظرفیت پذیرش زوار در استان به وجود آمده است که امید است بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده خدمات خوبی به تعداد بیشتری از زوار ارائه شود.

وی بیان داشت: مرز بین‌المللی مهران هم اکنون ظرفیت پذیرش روزانه برای تردد 25 هزار نفر از زوار عتبات عالیات را دارد و ما در حال رایزنی با حج و زیارت جهت پرواز روزانه زائران به شهر ایلام و و اعزام به عتبات عالیات هستیم.

وی افزود: توسعه باند فرودگاه شهدای ایلام می تواند روزانه 10 پرواز داشته باشد و زائران از طریق هوایی به شهر ایلام سفر کنند و از ایلام به عراق اعزام شوند.

 معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری ایلام با بیان اینکه روزانه پنج هزار نفر زائر ایرانی و عراقی از مرز مهران تردد می‌کنند، گفت: از این تعداد 2 هزار و 500 نفر زائر عراقی و مابقی زوار ایرانی هستند و زائران ایرانی در قالب 40 کاروان تحت سازماندهی حج و زیارت عازم عراق می‌شوند.

کد مطلب 1149767

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها