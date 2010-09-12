فراخوان ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی با اشاره به تقویت فیلمهای کوتاه و راهیابی این گونه آثار به خانه های عموم مردم و نهادینه ساختن فرهنگ خانوادگی افزود: ارتباط میان سینماگران استانهای ایران ، برگزاری کارگاه های گوناگون سینمایی ، بزرگداشت سینماگران و اقداماتی از این دست می تواند اعتلای جایگاه سینما را در جامعه رقم بزند.

وی تصریح کرد: ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش با موضوع فرهنگ در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شود که فیلمهای مستند ، داستانی ، پویا نمایی و تجربی و همچنین فیلم بومی که فرهنگ و جامعه مازندران را به تصویر در آورده اند می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

ابراهیمی با تاکید بر حمایت از آثار فاخر سینمایی افزود: در جشنواره امسال موضوع دفاع مقدس و همت مضاعف را برجسته تراز سایر موضوعات مورد توجه قرار خواهیم داد تا بیش از پیش شاهد رونق فعالیت هایی از این دست باشیم.

آخرین مهلت آثار به دبیرخانه این جشنواره تا اول مهر است و همچنین زمان اعلام نتایج و زمان برگزاری آیین جشنواره دوم تا پنجم آبان تعین شده است.

