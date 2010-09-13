کار با عسگرپور لذتبخش بود/ امیرحافظ موتور حرکت قصه "جراحت"

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نعمت‌الله، نویسنده و یاسر جعفری بازیگر نقش امیر حافظ در ادامه نشست نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "جراحت" درباره دیالوگ‌ها و پایان مجموعه، بازی و ... صحبت کردند.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: آقای نعمت‌الله شما مجموعه "جراحت" را با یک اتفاق ناگوار شروع کردید و بیننده انتظار داشت پایان این مجموعه مثل مجموعه‌‌های دیگرتان متفاوت باشد. مثلاً اینکه شخصیت مادر حذف یا دچار فراموشی شود و ... ولی این گونه نبود؟

سعید نعمت الله: من هر طور دیگر هم می‌نوشتم فکر کنم همه گلایه می‌کردند. وقتی فیلمنامه "جراحت" را نوشتم یک خواسته داشتم و هدفم نشان دادن گفتگو بود، احساس می‌کنم جامعه ما مونولوگ محور است. ما قصد داشتیم در سریال "جراحت" فاجعه‌ای را نشان بدهیم که نشات گرفته از نبود گفتگو باشد. هدفم این بود که نشان دهم همه مشکلات از نشنیدن حرفها است، به همین دلیل اختلاف سلیقه ایجاد می‌شود، اختلاف سلیقه‌هایی که باعث می‌شود همدیگر را تکه پاره کنیم.

از سوی دیگر مضمون و مهندسی فیلمنامه به نویسنده می‌گوید که ادامه کار باید چگونه باشد. در واقع من تصمیم گیرنده نیستم، بلکه قصه می‌گوید که باید چه کار انجام دهم. من هرگز قصه را برای خوشایند خودم حرکت نمی‌دهم. از ابتدای هر طرحی به ابتدا و انتهای قصه فکر می‌کنم. در "جراحت" هم می‌خواستم آدمها به عمق گفتگو پی ببرنند. در طول کار با آقای عسگرپور هم مرتب مشورت می‌گرفتم و علاوه بر آن با آقایان امین تارخ، علی عمرانی و... صحبت می‌کردم، پایان قصه برایم خیلی مهم بود.

*آقای جعفری چطور شد در مجموعه "جراحت" مقابل دوربین رفتید؟

- یاسر جعفری: قبل از سریال "جراحت" با آقای عسگرپور در فیلم تلویزیونی "اتوبوس" همکاری کرده بودم. در واقع در پایان این کار بود که برای سریال "جراحت" دعوت شدم. کار کردن با عسگرپور برایم لذت بخش است و از همکاری با او لذت می‌برم. روز اول که وارد دفتر آقای محمدرضا شفیعی شدم و فیلمنامه را مطالعه کردم، به این نتیجه رسیدم که موتور محرک قصه سریال "جراحت"، زوج امیر حافظ و اکرم هستند.

*شخصیت امیر حافظ افت و خیزهای زیادی داشت. قرار گرفتن در این موقعیت برایتان دشوار نبود؟

- جعفری: برای در آوردن شخصیت امیر حافظ یک ماه تا یک ماه و نیم دورخوانی داشتیم و در این میان محمدمهدی عسگرپور و سعید نعمت‌الله به من خیلی کمک کردند. امیر حافظ در قسمتهای نخست کاملا آرام است و واکنشهای منفی ندارد تا جایی که قصه مراسم ازدواج و همخون بودن این زوج پیش می‌آید و بعد اختلاف بین مادر و پدر باعث می‌شود تا از او واکنش منفی ببینیم و کمی حرمت‌شکنی هم اتفاق می‌افتد.

*از کدام بازیگران بیشتر انرژی گرفتید؟

- جعفری: فضای صمیمانه‌ای در کار بود، اما بیشتر از مشورتهای آقای عسگرپور و سعید نعمت‌الله استفاده می‌کردیم.

*آقای نعمت‌الله شخصیتهای قصه "جراحت" هر کدام دیالوگ‌های خودشان را داشتند. در این باره توضیحی بدهید؟

- سعید نعمت الله: من فکر می‌کنم درست همین است. هر شخص بر اساس ویژگیهای خودش دیالوگ می‌گوید. در سریال "زیر هشت" و دیگر کارهایم نیز این مسئله صدق پیدا می‌کرد. البته برخی منتقدان در سریال "زیر هشت" به من نقد کردند که آدمهای قصه در دسترس نیستند، در حالی که این طور نیست. شخصیتهای قصه از افراد جامعه انتخاب شده‌اند. مثلاً در این سریال کریم اکبری مبارکه یا یاسر جعفری متناسب با شخصیتهایشان صحبت می‌کنند.

*سبک کارگردانی هم در خلق فضایی بی‌اغراق و واقعگرا بی‌تاثیر نیست.

نعمت الله: سبک کارگردانی طور دیگری است. آقای عسگرپور فرد متعهدی است. اتفاق ویژه سریال "جراحت" حضور آقای عسگرپور بود. رفتار و کردار او واقعاً بی اغراق دوست داشتنی است و همه از کار کردن با او لذت می‌برند.

*فکر نمی‌کنید قصه‌های فرعی در فیلمنامه "جراحت" زیاد بود و شما را از قصه اصلی که مربوط به امیر حافظ و اکرم بود، را دور می‌کرد؟

- نعمت الله: نه، قبول ندارم. چون "جراحت" قصه‌های فرعی ندارد. قصه‌ها بر اساس قصه ابتدایی جلو رفت. من به مرور زمان که به تکامل رسیدم کمتر قصه فرعی در فیلمنامه‌هایم دارم. در سریال "رستگاران" تا حدودی قصه فرعی داشتم، اما به مرور در کارهای بعدی‌ام فشرده تر قصه را روایت کردم. البته ما به هدفگذاری هم در فیلمنامه دقت کردیم. هدف من در سریال "جراحت" گفتگو بود و می‌خواستم به این اصل برسم.

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ادامه دارد...