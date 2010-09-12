به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی با بیان اینکه برخی از مدارس غیرانتفاعی برای سرویس مدارس خود از مینی‌بوس استفاده می کنند، گفت: با توجه به سابقه ورود مینی‌بوس‌ها به کشور، 100 درصد مینی‌بوس‌های تهران فرسوده هستند.

وی به بحث معاینه فنی سرویس مدارس اشاره و تاکید کرد: با تاکسی‌رانی در این زمینه ارتباط خوبی برقرار شده و شهرداری تهران تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش برای سرویس مدارس منعقد کرده است.

نوروزی در بخش دیگر سخنانش افزود: تاکسی‌ها برای معاینه فنی خودروها سالانه چندین بار مراجعه می‌کنند و حداقل‌های معاینه فنی را می‌گذارنند.

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران اظهار داشت: به مسئولان مدارس توصیه می‌کنیم که از مینی‌بوس‌های فرسوده برای جایه‌جایی دانش‌آموزان استفاده نکند.

وی بیان کرد: سرویسهای مدارس باید در شرایط ایمن باشد تا جان دانش‌آموزان به مخاطره نیفتد.

