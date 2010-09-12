شش نمایشگاه فروش پاییزه در گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، با اشاره به آغاز بکار نمایشگاه در شهرهای کلاله، مینودشت و گنبدکاووس خاطرنشان کرد: نمایشگاه فروش پاییزه در شهرستان کلاله با 55 غرفه، مینودشت با 52 غرفه و گنبدکاووس با 110 غرفه گشایش یافت.

وی با بیان اینکه نمایشگاه فروش پاییزه در شهرستان علی آباد کتول با 45 غرفه دایر شد، اظهار داشت: همچنین این نمایشگاه در شهرستان گرگان با حدود 110 غرفه روز شنبه بیستم در محل نمایشگاه بین المللی استان آغاز بکار کرده است.

کهنسال بیان داشت: نمایگشاه پائیزه کردکوی نیز با 30 غرفه ، روز بیست و دوم شهریورماه گشایش می یابد.

وی، لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش و مواد غذایی و پروتئینی را برخی از اقلام عرضه شده در نمایشگاههای فروش پاییزه استان بیان کرد و گفت: این اقلام با 10 تا 20 درصد زیر قیمت بازار به هم استانی ها عرضه می شود.

به گفته وی، در نمایشگاه امسال تلاش شده تا تولیدکنندگان کالاهای تولیدی خود را به طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان ادامه داد: به منظور کنترل بیشتر قیمت ها، بازرسان این سازمان در محل برگزاری نمایشگاه حضور دارند.

وی همچنین با بیان اینکه نمایشگاه های فروش پاییزه از زمان گشایش تا پایان آن، یکسره از ساعت 9 صبح تا 9 شب باز است افزود: به منظور خدمت رسانی مطلوب به شهروندان، با همکاری شهرداری ها سرویس های ایاب و ذهاب رایگان برای انتقال و جابه جایی مردم به محل های نمایشگاه تدارک دیده شده است.

وی خطاب به بازدیدکنندگان عنوان کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف و یا مشکل در محل نمایشگاه می توانند به بازرسان سازمان بازرگانی و واحد بازرسی اصناف مستقر در نمایشگاه مراجعه کرده تا رسیدگی لازم صورت گیرد.