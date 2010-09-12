پلمب 188 واحد صنفی متخلف در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سید محمود سیدی ظهر یکشنبه در محل مجمع امور صنفی قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: اکثر تخلفات واحدهای یاد شده نداشتن پروانه کسب بوده است و تعدادی نیز به آرایشگاههای زنانه که بدون مجوز در منازل دایر شده اند مربوط می شود.

سیدی یادآور شد: در استان قزوین 47 اتحادیه و 360 رسته وابسته، 13 هزار و900 فقره پروانه کسب صادر شده است که در شهرستان قزوین چون دارای واحد صنفی است مراحل اولیه صدورمجوز انجام و پروانه کسب به متقاضی در این واحد ارائه می شود.

سیدی گفت: 151 واحد نیز در این مدت فک پلمب شده و به فعالیت خود ادامه داده اند.

برگزاری نمایشگاه پاییزه در قزوین

وی یادآور شد: در آستانه بازگشایی مدارس نمایشگاه پائیزه از فردا در قزوین برپا خواهد شد.

سیدی تصریح کرد: این نمایشگاه در201 غرفه شامل پوشاک با 43 غرفه، کیف و کفش در51 غرفه، لوازم التحریردر41 غرفه، مواد پروتئینی (گوشت قرمز و گوشت مرغ) در شش غرفه، موادغذایی در54 غرفه، گل وشکلات در پنج غرفه و همچنین برنج و روغن و مواد خوراکی در شش غرفه ( توسط سازمان بازرگانی) برپا شده و کالاهای مورد نیاز مردم در اختیار آنها قرار می گیرد.

رئیس اتحادیه اصناف قزوین یادآور شد: این نمایشگاه در مکانی به وسعت چهارهزارمترمربع از22 تا30 شهریور ماه به مدت هشت روز دایرمی شود و شهروندان می توانند همه روزه از ساعت 17 تا 22 و 30 دقیقه از این نمایشگاه در سالن کوثر جنب پارک ملت قزوین دیدن و خرید کنند.

به گفته سیدی کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه مانند سال قبل با تخفیف 10 تا 25 درصدی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: غرفه های این نمایشگاه به اشخاص دارای پروانه کسب و ملت کارت اصناف و شرکت هایی که محصولات مرغوب و با کیفیت ارائه می کنند واگذار شده است.

سیدی خاطرنشان کرد: با فروشندگان وغرفه دارانی که خارج از ضوابط تعیین شده و قیمتهای مصوب کالای خود را به مردم عرضه کنند برخورد قانونی خواهد شد.