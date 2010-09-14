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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پذیرش 1500 داوطلب در رشته های تخصصی حوزه های علمیه خواهران تهران

پذیرش 1500 داوطلب در رشته های تخصصی حوزه های علمیه خواهران تهران

معاون امور محتوایی مدیریت منطقه یک حوزه های علمیه خواهران از پذیرش بیش از یک هزار و 500 داوطلب در مقاطع سطح 2 (کارشناسی) و سطح 3 (کارشناسی ارشد) حوزه های علمیه خواهران در این منطقه خبر داد.

منصوره ازغندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: برای سال تحصیلی 90- 89 حوزه های علمیه خواهران در منطقه یک، نزدیک به یک هزار و 300 نفر در مقطع سطح 2 (کارشناسی) و 250 نفر در رشته های تخصصی مقطع سطح 3 (کارشناسی ارشد) پذیرفته شده اند.

معاون امور محتوایی مدیریت منطقه یک حوزه های علمیه خواهران افزود: در رشته های تخصصی سطح 3 (کارشناسی ارشد) حوزه های علمیه خواهران در منطقه یک، نزدیک به 160 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآن و 80 نفر در رشته فقه و اصول پذیرش شده اند از تعداد 47 حوزه علمیه خواهران در منطقه یک، رشته های تخصصی سطح 3 (کارشناسی ارشد) در 8 حوزه علمیه خواهران ارائه می شود.

وی گفت: در آزمون ورودی حوزه های علمیه خواهران در منطقه یک (استان تهران، سمنان و البرز) نزدیک به 4 هزار نفر شرکت کرده بودند که با توجه به مصوبه شورای عالی حوزه در رابطه با شرایط معافیت از آزمون، نزدیک به 300 نفر از داوطلبان از شرکت در آزمون ورودی معاف شدند.

کد مطلب 1149798

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