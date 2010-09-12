فیلمهای کودک در 23 مرکز ثابت و سیار مازندران نقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح سینمای کودک و نوجوان مازندران در جمع خبرنگاران افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حمایت مسئولان متولی اصلی فرهنگ و هنر کودک و نوجوان است.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته کانون از جایگاه خوبی برخوردار نبود و در نشستها و کارگروه ها شرکت نداشت ولی با حمایت مسئولان استانی در حال حاضر در جلسات استانداری شرکت فعال دارد.

وی تصریح کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ظرفیت بالای فرهنگی در زمینه تعلیم و تربیت استان برخورداربوده و ظرافت و حساسیت در این بخش بالا است.

گرجی افزود: تعداد 100 مربی با کانون همکاری داشته و آموزش های لازم را در زمینه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان می بینند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران ادامه داد: فیلم های کوتاه و کارتونی در 10 شهر مازندران برگزار خواهد شد که این برنامه ها در یک مرکز سیار و 22 مرکز ثابت در ساعت های مختلف روز به دید علاقه مندان گذاشته می شود که نقد فیلم و گفتگو در این برنامه ها گنجانده شده است .

گرجی خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساری با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح می شود.