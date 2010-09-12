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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

مسابقه کتابخوانی در کتابخانه های عمومی اردبیل برگزار شد

مسابقه کتابخوانی در کتابخانه های عمومی اردبیل برگزار شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل از برگزاری مسابقه کتابخوانی تحت عنوان "علی زیباترین سروده هستی" در کتابخانه های عمومی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یاسر محمد پور ظهر یکشنبه در حاشیه این مراسم در کتابخانه عمومی شهرستان پارس آباد اظهار داشت: این مسابقه در دو بخش تستی حضوری و خلاصه نویسی برگزار شد.

وی ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، افزایش سرانه مطالعه استان، جذب نوچوانان و جوانان به کتابخانه های عمومی، آشنائی جوانان با سیره مولای متقیان حضرت علی (ع) و... را از جمله اهداف برگزاری این مسابقه عنوان کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه برای برگزاری مسابقه کتابخوانی 300 جلد کتاب در موضوعات مربوط به این مسابقه انتشار یافته بود، اضافه کرد: این مسابقه با شرکت 130نفر از خواهران و برادران در کتابخانه های عمومی شهرستان پارس آباد برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال گسترده اعضا کتابخانه های عمومی استان از این مسابقات یاد آور شد: به برندگان این مسابقه جوایزی نظیر سکه بهار آزادی، پلاک طلا و بسته های محصولات فرهنگی اهدا خواهد شد.

محمدپور همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه و ارتقا فرهنگ مطالعه در استان  از اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار برای ارتقا فرهنگی استان اردبیل در سال جاری خبر داد و ابراز داشت: این اعتبارات در راستای سیاست راهبردی دولت در توسعه حوزه فرهنگ استان تخصیص یافته است.

وی اختصاص این میزان اعتبار را در ارتقا فرهنگی استان تاثیرگذار دانست و خاطر نشان کرد: باید با شناسایی و ترمیم نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت فرهنگی استان، شالوده حرکت و اساس برنامه ریزیهای خود را به بخش فرهنگی و بویژه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی سوق دهیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اظهار امیدواری کرد که با اختصاص اعتبارات ویژه و نیز اجرا و تحقق برنامه های تدوین شده، تا 10 سال آینده کشورمان در زمینه افزایش سرانه مطالعه و توسعه فضاهای کتابخانه ای جز 15 کشور برتر دنیا و برتر خاورمیانه باشد.

کد مطلب 1149803

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