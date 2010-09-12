کاخ سفید باید تعریف درستی از تروریسم ارائه دهد/ تنها حرف کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر امروز در مقاله ای با عنوان " اسلام و آمریکا " نوشت: روزگذشته که مصادف با دهمین سالروز انفجارهای ماه سپتامبر در آمریکا بود، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد : آمریکا درصدد جنگ علیه اسلام نیست، بلکه تنها درصدد جنگ علیه سازمانها و موسسات تروریستی است که اسلام را بدنام کرده اند و به دروغ، پرچم اسلام را به دست گرفتند.

این روزنامه قطری درادامه این مقاله می نویسد: اما چقدر میان حرفهای باراک اوباما و عمل وی فاصله وجود دارد، زیرا از زمانی که آمریکا جنگ علیه تروریسم را در سال 2001 آغاز کرده است تا امروز، میادین این جنگ تنها کشورهای اسلامی بوده اند.

از سوی دیگر سازمانهای آمریکایی ها هم تنها مسلمانان را چه به صورت انفرادی یا گروهی در سراسر جهان هدف قرار می دهند و این درحالی است که حتی مسلمانان آمریکا هم از این مسئله مبرا نیستند، بلکه علیه آنان سیاستهای رسمی نژادپرستانه اتخاذ شده است.

این روزنامه می افزاید : طی 9 سال گذشته شمار زیادی از مردم بیگناه در افغانستان ، پاکستان و عراق به دست نیروهای آمریکایی کشته شده اند. حال سئوال اینجا است که این تعداد کشتار تنها تصادفی بوده است؟

الوطن قطر درپایان تاکید می کند: اگر آمریکا می خواهد ثابت کند که علیه اسلام و مسلمانان نیست، در گام نخست باید تعریف درستی از معنای تروریسم ارائه دهد.