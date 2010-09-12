تیم ملی تکواندو در شرایط خوبی به سر می برد

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، سیدمحمد پولادگر بعدازظهر یکشنبه در حاشیه تقدیر از نائب قهرمان المپیک تکواندوی نوجوانان در اسلامشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت اردوی تیم ملی را خوب ارزیابی کرد و گفت: دو رویداد مهم در سال جاری داریم، یکی قهرمانی پومسه جهان در کشور ازبکستان که در هفته سوم مهرماه برگزار می شود و دیگری مسابقات آسیایی کوانچو که در آبان ماه برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری یک بازی تدارکاتی در منچستر انگلیس خبر داد وافزود: برای افزایش آمادگی تیم ملی، هفته اول مهرماه در تورنمنت بین المللی منچستر حضور خواهیم یافت.

رئیس فدراسیون تکواندو که در مراسم تجلیل از محمد سلیمانی نائب قهرمان المپیک نوجوانان حضور یافته بود اسلامشهر را منطقه قهرمان خیز نامید و بر حمایت فدراسیون از ورزشکاران این شهر تاکید کرد.

مدال نقره برای ما ارزش طلا داشت

امین اسدی رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر اسلامشهر در گفتگو بامهر مدال نقره سلیمانی را با ارزش دانست وگفت: حاضر نشدن در برابر حریف اسرائیلی و تقدیم مدال نقره به مردم مظلوم فلسطین نشان از پایبندی به ارزشهای والای انسانی واخلاقی است و برای ما این ارزشها مهمتر از رنگ مدال است.

از مسئولان گله مندیم

ناصر برجی مربی تکواندو محمد سلیمانی و از پیشکسوتان تکواندو اسلامشهر ضمن گلایه از مسئولان گفت: متاسفانه به غیر دوستانی از شورای شهر، تربیت بدنی و آموزش وپرورش هیچ یک از مسئولان شهرستان در مراسم استقبال از قهرمان المپیک وهمچنین مراسم تجلیل حضور نیافتند.

وی آموزش سلیمانی را از سن پنج سالگی در باشگاه شادروان نصیری عنوان وافزود: سلیمانی در سال88 سه مدال بین المللی از مسابقات غرب آسیا، آسیا وجهانی مکزیک کسب کرده است.

به قهرمانی المپیک بزرگسالان فکر می کنم

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر شیوه بازی بهزاد خداد را الگوی تکواندو خود دانست وافزود: تمرینات خود را به صورت جدی ادامه خواهم داد تا بتوانم در المپیک بزرگسالان برای کشورم مدال بیاورم.

نائب قهرمان المپیک نوجوانان سنگاپور عدم رویایی با حریف اسراییلی را باعث افتخار خود دانست وگفت: برای من مهم بود که مدال طلا بگیرم چون از سال بعد باید در رده جوانان مسابقه بدهم ولی مهمتر از مدال، اعتقاد داشتن به مظلومیت مردم فلسطین و عدم به رسمیت شناختن حریف اسرائیلی بود.