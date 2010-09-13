پیش بینی تولید 3 میلیون قطعه صدف مروارید ساز

عباسعلی مطلبی در گفتگو با مهر بازسازی ذخایر و تولید و تکثیر صدف خارج از دریا را جمله اهداف تولید انبوه صدف مروارید ساز برشمرد و افزود: این طرح اقتصادی با همکاری سازمان شیلات ایران در بندر لنگه انجام می شود.

رئیس سازمان تحقیقات شیلات ایران با تاکید بر دستیابی کشور به دانش تولید مروارید گفت: توسعه پایلوت این طرح و ارایه موافقت اصولی برای بخش خصوصی در مراحل بعدی اجرای این طرح پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به سرمایه بر نبودن اجرای این طرح ، اگر هر واحد تولیدی بخش خصوصی بتواند فقط یک هزار صدف مروارید ساز تولید کند به درآمد مناسبی دست خواهد یافت.

مطلبی از کاهش صید و صیادی به دلیل بروز پدیده کشند قرمز و جلبک سمی در آب های جنوب و شمال کشور خبر داد و تصریح کرد:بطور طبیعی وجود این پدیده ها می تواند به زنجیره غذایی ماهیان آسیب وارد کرده و سیستم زندگی در دریا را مختل کند که در نهایت موجب کاهش ذخایر ماهیان می شود.

وی با بیان اینکه طرح تحقیقاتی از مدت ها پیش در آب های جنوب آغاز شده است گفت: با اقدامات انجام شده و ممنوعیت صید و صیادی در دوره ای از زمان، خسارات ناشی از این پدیده ها کنترل شده است .