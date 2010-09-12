به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از امپایر آنلاین راپاسه که اخیرا با نقش آفرینی در سه گانه سوئدی "هزاره" و به ویژه قسمت اول آن یعنی "دختری با خالکوبی اژدها" خوش درخشیده بود، پس از حضور در بازسازی آمریکایی این فیلم توسط دیوید فینچر به جمع بازیگران "شرلوک هولمز 2" می‌پیوندد.



جزئیات زیادی از دومین قسمت "شرلوک هولمز" منتشر نشده اما اخبار رسیده حاکی از آن است که در این قسمت رابرت داونی جونیور در نقش شرلوک هولمز و جود لا در نقش دکتر واتسن به مصاف پروفسور موریارتی شریر معروف قصه‌های هولمز می‌روند.



جزئیات نقشی که راپاسه قرار است آن را ایفا کند مشخص نشده اما احتمالا او در این فیلم نقش یک کولی فرانسوی را بازی می‌کند. همچنین به احتمال فراوان مارک گتیس بازیگر نقش مای کرافت برادر شرلوک هولمز در سریال مشهور بی بی سی، در این فیلم این نقش را بر عهده خواهد گرفت.