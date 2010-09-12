برنامه های فرهنگی کودکان فاخر و پاسخگوی نیاز مخاطب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان سینمای کودک در ۱۰ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، گفت: کودکان سنگ بنا و آینده ساز جامعه هستند و از این رو باید با ارائه تولیدات فرهنگی مطلوب به آنها، فردای بهتر جامعه را تضمین کنیم.

وی با اشاره به آموزه های اسلام مبنی بر نیک سرشت بودن انسان، افزود: اگر بتوان سرشت پاک و لطیف کودکان را با آموزه های الهی و سنتی پیوند داد، آینده ای روشن برای کشور رقم خواهد خورد.

ابراهیمی با تاکید بر تقویت مراکز فرهنگی کودکان، تصریح کرد: حمایت از اینگونه مراکز همچون دارالقرآن ها و کانونهای پرورش فکری به منظور استحکام بخشی پایه های جامعه، یکی از دغدغه های جدی مدیریت استان است.

معاون سیاسی، فرهنگی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به جنگ نرم دشمنان، خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی و استراتژی مناسب برای مقابله با این تهدیدها آمادگی کامل داشته باشیم.

ابراهیمی گفت: جشنواره سراسری قصه گویی رضوی که به میزبانی استان مازندران برگزار خواهد شد نمونه ای از برنامه های ارزشمند فرهنگی است.

وی با اعلام حمایت استانداری مازندران از برگزاری این جشنواره، یادآور شد: مدیریت استان از هرگونه اقدام و برنامه فرهنگی ارزشی و فاخر به طور قاطع و همه جانبه حمایت خواهد کرد.

ابراهیمی از تخصیص اعتبار لازم برای احداث کتابخانه ساری در سفر سوم دولت به استان خبر داد.