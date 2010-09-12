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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

هیئت کره ای از پارک موزه دفاع مقدس مازندران دیدن می کنند

هیئت کره ای از پارک موزه دفاع مقدس مازندران دیدن می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران از بازدید هیئتی از هنرمندان کشور کره از پارک موزه دفاع مقدس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جان میر شکار بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی احداث پارک موزه دفاع مقدس مازندران در ساری افزود: این هیئت 20 نفره که طراح و هنرمند هستند جهت بازدید از پارک موزه دفاع مقدس استان مازندران در شهرستان ساری به این استان سفر می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این هیئت در این بازدید طرحهایی مانند پانوراما را ارائه و با جمعی از هنرمندان مازندران نیز دیدارهایی خواهند کرد.

میرشکار اظهار داشت: برای اولین بار است که هیئتی خارجی با این ترکیب به این استان سفر کرده  و در مورد پارک موزه دفاع مقدس طرح و ایده ارائه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این بازدید در روزهای 23 و 24 شهریور ماه انجام می شود.

طراحی پانوراما به طراحی گفته می شود که با استفاده از نور، صدا، تصویر و هنرهای تجسمی عملیاتهای دفاع مقدس طراحی و نمایش داده می شود.

کد مطلب 1149836

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