بیشترین اعتبارات مرمت گنبد سلطانیه صرف تملک اراضی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیرالهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه گنبد سلطانیه دارای یک شهر قدیمی و اراضی به وسعت 13 هکتار است که متاسفانه در طول سالیان گذشته با ساخت و ساز منازل و ساختمانها مورد تعرض قرار گرفته و جهت مرمت و بازسازی نیازمند تملک اراضی است.

وی با اشاره به اینکه در صورت اتمام تملک اراضی می‌توان گفت بیشتر کار مجموعه تمام شده است، یادآور شد: این اراضی باید تملک شده و آثار موجود در زیر خاک محوطه‌های اطراف مجموعه مورد کاوش قرار گرفته تا شهر قدیمی سلطانیه احیا شود.



الهی با اشاره به کارهای کارشناسی و نیازسنجی صورت گرفته برای این مجموعه جهت تکمیل پروژه گفت: برای دور سوم سفرهای هیئت دولت به استان زنجان پیشنهاد بودجه حدود هشت میلیارد تومانی را در دستور کار قرار داده‌ایم که در صورت تصویب شاهد تسریع روند مرمت و بازسازی این مجموعه در استان خواهیم بود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان افزود: مرمت مورد نظر با اقدامات صورت گرفته و در نهایت تصویب بودجه مورد نیاز در دور سوم سفر هیئت دولت به استان تا حدود زیادی به پایان می‌رسد اما باید توجه داشت که مرمت بناهای بزرگ با قدمت بیش از 700 سال در هیچ جای دنیا به پایان نمی‌رسد و برای حفظ و نگهداری از چنین بناهایی مرمت باید به صورت مستمر صورت گیرد.

الهی ادامه داد: یکی از مصوبات کارگروه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در سال گذشته اجرای چهار پروژه در حوزه گردشگری بود.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: تله کابین، پیست اسکی روی چمن مصنوعی، نمایشگاه سنگ‌های تزئینی و باشگاه تیراندازی از جمله این پروژه‌ها هستند.

الهی میزان زمین اختصاصی برای اجرای این پروژه‌ها را 19 هکتار و هزار متر مربع عنوان کرد و افزود: میزان سرمایه‌گذاری 27 میلیارد تومان و میزان تسهیلات برآورد شده 18 میلیارد و 50 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای هزار و 845 نفر فرصت اشتغال پیش بینی شده است.