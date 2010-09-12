عملیات گازرسانی به ۴۳ روستای تنکابن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران عصر یکشنبه در مراسم آغاز بکار عملیات اجرایی گازرسانی به دهستان کترا، گفت: با گازرسانی به این ۴۳ روستا، شش هزار و 630 خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند که برای این کار ۲۵۵ هزار متر لوله گذاری با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تاخیر چند ساله در گازرسانی به این روستاها افزود: در سالهای گذشته بیشتر سرمایه ها در جهت ساخت پالایشگاه و عملیات تولید صرف می شد اما بحمدلله امروز دیگر زمان بهره برداری و توزیع این نعمت میان مردم است.

طاهایی با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای توسعه هر منطقه تامین گاز است، خاطرنشان کرد: با ورود گاز به هر منطقه زیرساختهای اقتصادی و تولیدی در آنجا ایجاد شده و زمینه اشتغال را فراهم می کند.

وی در مسجد روستای نعمت آباد، تولید ثروت را یکی از سیاستهای مهم دولت دانست و گفت: این مسئله در توصیه های رهبر معظم انقلاب نیز وجود دارد که همه مسئولان باید در جهت تحقق این هدف گام بردارند.

استاندار مازندران با مقایسه شرایط مردم این منطقه با قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ملتی که انقلاب اسلامی را به انقلاب سازندگی و خدمت به محرومان تبدیل می‌کنند همه موانع و چالش‌ها را نیز رفع خواهند کرد.

طاهایی با بیان اینکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حتی یک خانوار در استان از نعمت گاز بهره مند نبود، افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ گاز در شهرهای استان ۹۶ درصد است.

استاندار مازندران توسعه آموزش عالی را یکی دیگر از نعمات بزرگ مازندران اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۴۷ هزار دانشجو در دانشگاه های استان مشغول به تحصیل هستند.