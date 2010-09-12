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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

کشتی قهرمانی جهان - روسیه

صادق گودرزی به مرحله نیمه نهایی راه یافت

صادق گودرزی به مرحله نیمه نهایی راه یافت

صادق گودرزی کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم کشورمان در روز پایانی رقابتهای جهانی که در شهر مسکو پایتخت روسیه جریان دارد با پیروزی مقابل حریف اوکراینی به دیدار نیمه نهایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق گودرزی کشتی‌گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم کشورمان که  در کشتی  نخست  خود در رقابتهای جهانی که در دو تایم  سورن مارکوسیان از ارمنستان  را شکست داد، در دور سوم نیز عبدالحکیم شاپیف از قزاقستان را نیز پشت سر گذاشت و در دور چهارم با پیروزی مقابل سیروتین از اوکراین به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز یکشنبه با مسابقات اوزان 66، 74 و 120 کیلوگرم به پایان می رسد.

 تیم ایران در دو روز نخست این رقابتها توسط مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد و عرفان امیری و حسن رحیمی در اوزان 96 و 55 کیلوگرم صاحب مقامهای پنجم و دهم شدند.

کد مطلب 1149855

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