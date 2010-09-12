شابرول در 80 سالگی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از خبرگزاری فرانسه شابرول که در 1930 در پاریس به دنیا آمده بود، در دهه 1950 همراه با گروهی از همفکران خود تحریریه مجله سینمایی کایه دو سینما را تشکیل داد و به نقد نویسی مشغول شد.



این تحریریه جادویی شامل شابرول، فرانسوا تروفو، ژان لوک گدار، اریک رومر و ژاک ریوت بعدها پایه‌گذار جنبش سینمایی موج نو در سینمای فرانسه شدند که در تاریخ سینمای جهان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین جنبشهای سینمایی شناخته می‌شود.



کریستف ژیرارمعاون شهردار پاریس ضمن اعلام این خبر از شابرول به عنوان یک سینماگر فرانسوی بزرگ، جسور، آزاد، سیاست‌زده و حراف یاد کرد.



شابرول از سال 1958 با فیلم "سرژ زیبا" فیلمسازی را آغاز کرد و پس از آن آثار برجسته‌ای چون "هفت گناه کبیره" ، "عاشق سوم" ، "اوفلیا" ، "پلنگ آبی" ،"دختران بد" ،‌"زن بی وفا" ، "این مرد باید بمیرد" ، "قصاب" ،"عروسی خون" ،‌"مادام بوواری" ،‌"مراسم" ،‌" ممنون برای شکلات" و "دختر قطعه قطعه شده"را ساخت.



شابرول 54 فیلم ساخت که آخرین آن با عنوان "بلامی" سال گذشته روی پرده سینماها بود. جایزه ویژه فدراسیون منتقدین برای فیلم "عروسی خون" در جشنواره برلین، خرس طلایی برلین برای فیلم " پسر عموها" در سال 1959، چند جایزه از جشنواره‌های ونیز ، سن سباستین ولوکارنوو دو نامزدی نخل طلای کن در کارنامه پر بار شابرول به چشم می‌خورد.

