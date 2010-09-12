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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

در مازندران؛

دوره های بدو خدمت نیروهای جدید آموزش و پرورش آغاز شد

دوره های بدو خدمت نیروهای جدید آموزش و پرورش آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران از آغاز دوره های آموزشی نیروهای جدید آموزش و پرورش مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طبری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از این کلاس ها افزود: سرباز معلمان، همکاران حق التدریس و کسانی که دوره آموزش بدو خدمت را در گذشته گذرانده اند نیاز به شرکت در دوره ندارند و باید گواهی حضور در دوره بدو خدمت را از مرکز آموزش اخذ و ارائه کنند.

وی افزود: بدو خدمت مهارتهای تدریس آموزگاران ابتدایی به مدت 294 ساعت در شهرهای شهرستانهای تنکابن، چالوس، نور، آمل، بابل، ساری دو و بهشهر برگزار می شود.
 
طبری تصریح کرد: بدو خدمت مهارتهای تدریس معلمان تربیت بدنی به مدت 244 ساعت برای خواهران در مراکز تربیت معلم نوشهر،آمل و قائمشهر و برای برادران در مراکز تربیت معلم نوشهر، ساری و بابل دایر است.
 
وی گفت: بدو خدمت مهارتهای شغلی مشاور مدرسه به مدت 170 ساعت برای خواهران در مراکز تربیت معلم آمل و قائمشهر و برای برادران در مراکز تربیت معلم نوشهر، بابل و ساری تشکیل می شود.
 
معاون پژوهش برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران افزود: بدو خدمت مهارتهای تدریس دبیران متوسطه فنی و حرفه ای به مدت 184 ساعت در مراکز تربیت معلم نوشهر، بابل، قائمشهر و ساری و دوره های توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت به مدت 60 ساعت در مرکز تربیت معلم ساری برگزار می شود.
 
طبری تصریح کرد: کلیه کلاس ها از ساعت 8 صبح تا 18 دایر است و پس از پایان کلاس ها آزمون کتبی از داوطلبان به عنوان شاخص عملکردی جهت ساماندهی نیروها به عمل می آید.
کد مطلب 1149870

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