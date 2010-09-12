100 کیلوگرم مواد مخدر در خرم آباد کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: ماموران کلانتری 15 شهرستان خرم آباد در پی کار اطلاعاتی و کسب خبری مبنی بر فعالیت باندی به صورت عمده در امر تهیه و توزیع مواد مخدر و فروش سلاح و مهمات غیرمجاز در ساختمانی در شهرستان خرم آباد با هماهنگی مقام قضایی با تشکیل اکیپی مجرب از ماموران یگان امداد به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی پس از وارد شدن به ساختمان یاد شده تعداد هشت کیسه حاوی مواد مخدر از نوع تریاک به وزن 95 کیلوگرم و 600 گرم شیره تریاک در داخل خودروی زانتیا که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان افزود: همچنین در بازرسی های به عمل آمده از این واحد مسکونی تعداد چهار قبضه سلاح کلاش، قناسه و کلت کمری، 10 تیغه خشاب، 607 عدد فشنگ و مدارک هویتی قاچاقچی کشف و ضبط شد.

سرهنگ علیزاده بیان داشت: فرد قاچاقچی از متهمان تحت تعقیب مقام قضایی در رابطه با مواد مخدر و محکوم به اعدام می باشد که تلاش ماموران نیروی انتظامی لرستان برای دستگیری وی ادامه دارد.

وی از روند رو به رشد مواد مخدر و اعتیاد در جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت: لازم است خانواده ها با کنترل و دقت بیشتر سعی کنند فرزندانشان را از این بلای خانمانسوز دور نگه دارند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان همچنین خواستار هم اندیشی و همکاری همگان به ویژه مردم استان برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر شد.