به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی بعد از ظهر امروز دوشنبه برای برگزاری جلسه ای با حبیب کاشانی در محل باشگاه پرسپولیس حضور یافت. جلسه ای که قرار است به طور هفتگی پیرامون مسائل مربوط به تیم فوتبال پرسپولیس برگزار شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد دلایل برگزاری این جلسه گفت: این جلسه بسیار مفید بود و ما بعد از بازی با پاس به این نتیجه رسیدیم که هفته یک مرتبه دور هم جمع شویم و راجع به مسایل تیم و مشکلات احتمالی گفت و گو کرده تا بتوانیم امور تیم را به نحو احسن انجام دهیم.

وی ادامه داد: جلسه امروز اولین این جلسات بود. خوشبختانه در باشگاه پرسپولیس ما از همکاری صمیمانه مدیریت تیم بهره می‌بریم که باعث پیشرفت این تیم خواهد شد. در باشگاه پرسپولیس هر کس وظیفه خود را به خوبی می داند و برای انجام آن با جدیت تلاش می کند. وجود چنین جلساتی کمک می کند با هم اندیشی در مسیر حل مشکلات تیم، قهرمانی و سربلندی پرسپولیس حرکت کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بین شما و حبیب کاشانی اختلافاتی وجود دارد گفت: اصلا و ابدا، من از روز اول هم رابطه خوبی با آقای کاشانی داشتم و تا امروز هم این روابط روز به روز بهتر و حسنه تر شده است. بعضی ها دوست دارند با انجام شیطنت هایی باعث بروز اختلاف شوند.

علی دایی در مورد دیدار با شهرداری تبریز نیز گفت: بازی در تبریز همیشه سخت است و شهرداری هم می خواهد از فرصت بازی خانگی به خوبی سود برد و مطمئنا با تمام قوا برای کسب امتیاز روبروی ما قرار می گیرد. ما نیز در بازی قبلی دو امتیاز از دست داده ایم در نتیجه برای کسب سه امتیاز به تبریز می رویم.

وی در مورد بازیکن خارجی که قرار است در تمرینات پرسپولیس شرکت کند گفت: قرار است این بازیکن اسلواک از فردا به تمرین اضافه شود و تا روز چهارشنبه او را محک خواهیم زد. اگر از شرایط خوبی برخوردار بود در مورد جذب او تصمیم می گیریم. این بازیکن رزومه بسیار خوبی دارد اما برای ما ملاک شرایط حال است و باید از آمادگی خوبی برخوردار باشد در فاصله تعطیلات نیز یک بازیکن دیگر برای تست به تیم اضافه می شود. از نظر من بازیکن باید سر تمرین حاضر شود و از نزذیک آمادگی و کیفیت خود را نشان دهد.