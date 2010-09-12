تسریع در احداث راه آهن ساری رشت برای اتصال به آستاراخان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نامه‌ای به رویانیان، مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خواستار در اولویت قرار گرفتن محور ساری رشت در اجرای کریدورهای ریلی کشور شد.

طاهایی با اشاره به قول مساعد رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در دیدار معاون امور عمرانی استانداری و دبیر شورای ترافیک استان در تاریخ 18 مرداد 89 همان طور که مستحضرید؛ در تصمیم ‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه و حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع اعلام اولویت‌های کریدورهای ریلی کشور که توسط معاون اول رئیس جمهور طی نامه شماره ۸۰۵۲۳/ت۴۴۶۴ مورخ ۱۲/۴/۸۹ ابلاغ گردیده خط ریلی ساری- رشت در جدول اولویت سوم درج شده است.

این در حالیست که اجرای این خط از مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهور به استان بوده که باید در اسرع وقت اجرایی شود ضمن اینکه باتوجه به اقدامات انجام شده برای اجرای خط ریلی مشهد گرگان و بازسازی خطر گرگان-ساری لزوم اجرای هرچه سریعتر خط ریلی ساری - رشت و اتصال آن به آستاراخان فوری به نظر می‌رسد.

استاندار در بخش دیگر این نامه تاکید کرد: حسب مذاکرات انجام شده در جلسه فوق‌الاشاره و قول مساعد جنابعالی مبنی بر اصلاح تصمیم ‌نامه مذکور، لطفا به دلیل اهمیت نقش این کریدور در ارتقای گردشگری منطقه، کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن، کاهش آلودگی زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت خواهشمند است، نسبت به اصلاح و مقدمات ابلاغ آن اقدام مقتضی مبذول و نتیجه را به این استانداری اعلام فرمایند.