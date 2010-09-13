ایجاد محدوده ترافیک در شیراز مسکن درد است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ محمد رضا ضیایی در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، آموزش را مهمترین راه حل مشکل ترافیکی این کلانشهر دانست و افزود: تمامی جاذبه های شیراز در محدوده هسته مرکزی شهر قرار دارد و حال اگر بخواهیم طرح محدوده ترافیکی را اجرایی کنیم تنها با دادن دارویی آرام بخش اصل درد را به فراموشی سپرده ایم.

وی با اشاره به سه راهکار مهم در حل مشکلات ترافیکی بیان کرد: آموزش مهمترین رکن از سه راهکار اصلی است که در این بخش با مشکلات زیادی مواجه هستیم و می توان گفت که وزارت علوم و آموزش و پرورش ازجمله مراکزی هستند که می توانند در مباحث آموزشی همکاری کنند.

رئیس پلیس راهور استان فارس ادامه داد: امروز در محیط های دانشگاهی دروسی به عنوان واحدهای اختیاری به دانشجویان ارایه می شود ولی در این سطح نیز مباحث قوانین راهنمایی و رانندگی جایی ندارد.

ضیایی با بیان اینکه مهندسی ترافیک و اجرای قانون پس از مرحله آموزش قرار دارد، تاکید کرد: مهندسی ترافیک در داخل شهر به عهده شهرداری و در جاده ها بر عهده راه و ترابری است که در این راستا راهنمایی و رانندگی وارد بحث نمی شود و در مرحله آخر که اجرای قانون است پلیس راهور مسئولیت دارد.

وی به تقسیم بندی شیراز در خصوص انتقال برخی از مشاغل اشاره کرد و گفت: حد فاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان نمازی مطب های متعدد پزشکان قرار دارد که به دلیل نبود فضای پارکینگ، شهروندان خودروهای خود را به صورت دوبله در کنار خیابان پارک می کنند.