آبگرفتگی معابر گلستانی ها را غافلگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بارش باران آخرین روزهای تابستان، علاوه بر شادی مردم استانبه دلیل آبگرفتگی کوچه ها و معابر مایه زحمت گلستانیها شد.

بارش باران از صبح یکشنبه به صورت پراکنده در برخی مناطق مختلف گلستان آغاز شد و اکنون نیز ادامه دارد و این بارندگی موجب آبگرفتگی معابر درو شهری مناطق مختلف گلستان شد و مشکلاتی برای شهروندان و مسافران ایجاد کرده است.

همچنین بارش بارندگی در مناطق جنگلی و گردشگری، مسافران مناطق گردشگری و تفریحی که از مناطق مختلف کشور به این استان سفر کرده اند، را غافلگیر کرده است.

بارش باران تابستانه موجب طراوات و تلطیف هوا در شهرهای مختلف گلستان شد و دمای هوای استان در حال حاضر خنک است.

براساس اعلام هواشناسی گلستان، دمای هوای گرگان در حال حاضر 26 درجه سانتیگراد، گنبد کاووس و کلاله 29 درجه سانیگراد، مراوه تپه 28 درجه سانتیگراد و علی آباد و بندرترکمن 25 درجه سانتیگراد گزارش شده است.

براساس پیش بینی هواشناسی گلستان دمای هوای مناطق مختلف گلستان درحال حاضر، نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با بارندگی ، احتمال رعد وبرق و وزش باد بتدریج از شب کاهش ابر و پدیده است.

آسمان گلستان در روز دوشنبه نیز صاف تا قسمتی ابری درپاره ای نقاط همراه با مه صبحگاهی پیش بینی شده است.

براساس اعلام هواشناسی گلستان بیشترین میزان بارندگی روز جاری به میزان 22 میلی متر در شهرستان رامیان گزارش شده است.