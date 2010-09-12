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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

بیمارستانهای مازندران زباله های عفونی را معدوم نمی کنند

بیمارستانهای مازندران زباله های عفونی را معدوم نمی کنند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره خدمات شهری شهرداری ساری از بی توجهی برخی بیمارستانها به لحاظ عدم رعایت دفن و معدوم کردن زباله های عفونی بیمارستانها ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله علیزاده بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ساری از حمل روزانه متوسط 230 تن زباله در مرکز استان خبر داد و گفت: برطبق اظهار نظر کارشناسان امر، ساری یکی از نمونه ترین شهرهای استان در بحث جمع آوری، حمل و دفن بهداشتی زباله است.

وی خاطرنشان کرد: بر اثر بی توجهی برخی از بیمارستانها این نوع زباله ها با زباله های شهری مخلوط شده و خطرات جدی را برای کارگران شرکتهای حمل کننده و شهروندان بوجود می آورد.

رئیس اداره خدمات شهری با اعلام بازرسی مستمر و نظارت این اداره بر این امور اظهار داشت: با توجه به دفن هر روزه زباله در منطقه ی پشتکوه، حداقل چهار روز در هفته کارشناسان این اداره از محل بازدید و در صورت بروز مشکل برطرف می سازند.

وی در خصوص بوی بد ناشی از زباله و مشکلات ناشی از آن برای مردم منطقه، افزود: جهت حفظ بهداشت و محیط زیست منطقه هر روز پس از دفن زباله، محل دفن جدید آهک پاشی شده و بوی بد حاصل از شیرابه های موجود نیز بزودی با تکمیل تصفیه خانه تا حدود زیادی رفع خواهد شد.
 
علیزاده از پیشرفت 95 درصدی این تصفیه خانه خبر داد و در ادامه هزینه ی اجرای فاز اول آن را در حدود یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: این تصفیه خانه شامل 40 حلقه چاه، موتور خانه و لوله های اتصال جهت جذب شیرابه ها، خروج گازها و تصفیه شیرابه جهت تأمین آب کشاورزی است.
 
رئیس اداره خدمات شهری در راستای اظهارات برخی از رسانه ها و مسئولین محلی آن منطقه در خصوص دپوی نامناسب زباله و انباشت کوهی از زباله، افزود: تا حدود زیادی زباله ها در عمق 10 تا 15 متری دفن شده و بقیه نیز به طور کامل با دو برابر پوشش خاکی پوشانده و دفن شده و همچنین پنج هکتار دیگر نیز به به عنوان محل دفن جدید در نظر گرفته شده است.
 
وی از بی توجهی برخی بیمارستانها به لحاظ عدم رعایت دفن و معدوم کردن  زباله های عفونی بیمارستان ها ابراز نگرانی کرد و گفت: گاهی بر اثر بی توجهی برخی از بیمارستانها این نوع زباله ها با زباله های شهری مخلوط شده و خطرات جدی را برای کارگران شرکت های حمل کننده و شهروندان بوجود می آورد.
 
علیزاده به وظیفه شهرداری در خصوص حمل و دفن زباله اشاره کرد و اظهار داشت: برابر ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف است تا محلهای مخصوصی را برای تخلیه زباله، نخاله و ضایعات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
 
وی افزود: در این زمینه شهرداری بر اساس مصوبات جلساتی که با مسئولین زیربط داشته برای زباله منطقه پشتکوه و برای نخاله های ساختمانی زمینی در جاده گلما را اختصاص داده است.
کد مطلب 1149895

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