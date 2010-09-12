طرح جامع مطالعات آب آشامیدنی در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد ساکی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت آب کبودرآهنگ افزود: در این طرح که اجرای آن سه سال زمان نیاز دارد تمامی مسائل و مشکلات آب استان همدان برای برنامه ریزی دقیق بررسی خواهد شد.

ساکی به وضعیت آب رسانی به روستاهای همدان اشاره کرد و اظهار داشت: براساس اطلاعات و آمار میزان بهره مندی روستاییان استان همدان از آب آشامیدنی بیش از71 درصد است.

وی گفت: در سفر دور اول هیئت دولت به استان همدان مجتمع آبرسانی روستای خلعت آباد با اعتبار 40 میلیارد ریال به تصویب رسید که تاکنون بجز پنج میلیارد و 100 میلیون ریال از اعتبارات شهرستان، اعتبار دیگری به این امر اختصاص نیافته است.

فرماندار کبودراهنگ نیز با بیان اینکه یکی از اساسی ترین مشکل روستاها آب آشامیدنی است، اظهار داشت: این امر نیازمند برنامه ریزی و آینده نگری مسئولان است.

عبدالحسین مرادی افزود: از101 روستای بخشهای مرکزی و گل تپه، 35 روستا مشکل آب آشامیدنی دارند که به بیش از 10 روستا با تانکر آبرسانی می شود.