جوانان متعهد تبلیغات مخرب دشمن را خنثی کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله اسلامی عصر یکشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان که در دفتر امام جمعه تاکستان برگزار شد، اظهار داشت: حضور پر شور و گسترده جوانان در برنامه های مذهبی ماه مبارک رمضان در مساجد، تکایا و حسینیه ها بویژه شبهای قدر بیانگر این مسئله است که تبلیغات مسموم و انحرافی دشمنان انقلاب و نظام اسلامی کارساز نبوده و آنها در این ترفند نیز شکست خورده اند.

وی افزود: تشکیل جلسات قرآنی و تفسیر کلام الله مجید در ماه رمضان و پایبندی مردم به فرائض دینی نقطه قوت نظام اسلامی است و با تمسک به ارزشهای دینی در مقابل همه دشمنی ها می توان ایستادگی کرد.

امام جمعه تاکستان با اشاره به دعوت جمعی از فضلای حوزه علمیه قم به تاکستان یادآور شد: با حضور علمی قم و تشکیل حلقه های معرفت و نیز محفل قرآنی و شب شعر و بیان احکام دینی، جوانان را با آموزه های دینی بیشتر آشنا کرد و این کار با استقبال خوب جوانان روبرو شد.

در ادامه حجت الاسلام بهبودی مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین با تقدیر از حضور خوب مردم استان در برنامه های ماه رمضان و راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس اظهار داشت: همه باید قدردان این حور حماسی مردم در صحنه های مختلف باشیم و در خدمت به آنها کوتاهی نکنیم.

وی همچنین در خصوص کمبود فضا برای اقامه نماز جمعه در برخی شهرهای استان خواستار همکاری و مساعدت مسئولان برای ساخت مصلی در این شهرها شد.

