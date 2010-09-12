مدیر مسئول نشریه اعتماد مجرم شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری استان تهران اعلام کرد که جلسه رسیدگی به کیفرخواست مطروحه علیه مدیر مسوول نشریه اعتماد از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، با حضور اعضای هیئت منصفه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد.



بر اساس این گزارش، هیئت منصفه استان تهران با اکثریت آرا مدیر مسئول این نشریه را درخصوص اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف واقع، مجرم دانست.



هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول این نشریه را مستحق تخفیف ندانست.



بر اساس گزارش دادگستری استان تهران، همچنین جلسه رسیدگی به کیفرخواست مطروحه علیه مدیر مسوول نشریه سایت پارسینه امروز - یکشنبه - در شعبه 76 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی، با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.



هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول این نشریه را در خصوص اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم ندانست.