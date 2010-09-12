146 شرکت تعاونی بانوان در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اژدر محمدی دوست بعد از ظهر یکشنبه در همایش تعاون، توسعه و عدالت اجتماعی در شهرستان پارس‌ ‌آباد اظهار داشت: از این تعداد تنها 50 تعاونی فعال می باشد.

وی با بیان اینکه 91 تعاونی دیگر راکد و غیر فعال است، اضافه کرد: در سه ماهه اول سال جار ی نیز 55 تعاونی بانوان در استان اردبیل تشکیل و به ثبت رسیده است.

مدیرکل تعاون استان با اشاره به رشد صد درصدی تشکیل تعاونی بانوان در این استان نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته افزود: در خصوص تعاونیهای غیر فعال و راکد نیز به صورت جدی پیگیر حل مشکلات و تعیین تکلیف نهایی آنها هستیم.

وی با تشریح روند دو به رشد مسکن مهر در استان اردبیل تصریح کرد: هم اکنون 100 پرونده مسکن مهر برای تعاونیهای زنان در اردبیل تشکیل شده که واجد شرایط برای دریافت مسکن مهر هستند، ضمن اینکه زنان بالای 35 سال سن بدون هیچ مشکلی می توانند سرپرست خانواده باشند.

محمدی دوست همچنین با اشاره به افتتاح 27 طرح همزمان تعاونیهای استان در هفته تعاونی ابراز داشت: در این هفته شرکت تعاونی شفا پرتو به عنوان اولین تعاونی درمانی ضد سرطانی با حضور استاندار و مدیران ارشد استانی در اردبیل افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه این شرکت تعاونی باسرمایه گذاری 30 میلیارد ریال و اشتغالزایی 50 نفر به بهره برداری رسیده است، متذکر شد: از این مبلغ پنج میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات دریافتی از محل بنگاههای زودبازده اقتصادی و 24 میلیارد و 400 میلیون ریال نیز توسط اعضا این تعاونی تامین شده است.

وی با اشاره به لزوم رشد و توسعه تعاونیهای استان در زمینه اجرای طرحهای اشتغالزایی طی سال جاری تاکید کرد: ستاد هفته تعاون اردبیل امسال نیز برای سومین سال پیاپی به عنوان ستاد برتر کشوری شناخته شده است.

بازارچه عرضه تولیدات تعاونیهای بانوان در اردبیل راه اندازی می شود

مشاور استاندار اردبیل در امور بانوان نیز در این جلسه با اشاره به توانمندیهای بالای بانوان اردبیل بویژه شرکتهای تعاونی بانوان استان خاطر نشان کرد: ظرفیت این تعاونیها لزوم ایجاد و راه اندازی بازارچه ای مشخص برای عرضه مستقیم تولیدات این تعاونیها در مرکز استان را بیش از پیش مشخص می کند.

پروانه رضاقلی زاده با ییان اهمیت ایجاد بازارچه تعاونیهای بانوان در گسترش اقتصاد مردمی و ارتقا جایگاه بانوان کارآفرین افزود: در سال گذشته بانوان این استان در جشنواره های متعدد کشوری با کسب مقامهای برتر درخشیدند.

وی از واگذاری بیش از 50 دستگاه تاکسی بی سیم بانوان در اردبیل برای ارائه خدمات مطلوب به بانوان این شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد.

35 هزار نفر در تعاونیهای پارس آباد عضو هستند

فرماندار پارس ‌آباد نیز در این مراسم طی سخنانی بر لزوم توجه بیش از پیش به توسعه تعاونیها تاکید کرد و خواستار توجه بیش از پیش به آموزش اعضا تعاونیهای این شهرستان شد.

التفات خدابنده با اشاره به صدور مجوز برای 417 شرکت تعاونی در این شهرستان تا پایان سال 88 اضافه کرد: هم اکنون بیش از 35 هزار و 500 نفر در این شهرستان در این تعادونیها عضومی باشند.

همزمان با این همایش، چند طرح تعاونی در پارس‌آباد با حضور نماینده مردم این شهرستان و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی به بهره برداری رسید.

تعاونی "رضوان هنر آراز" با فعالیت در حوزه آموزش فنی و حرفه ای و تعاونی "فردوس چیچک مغان" با فعالیت در زمینه تولید پوشاک از جمله این طرح ها بودند. این دو شرکت تعاونی در مجموع با سرمایه گذاری بیش از 800 میلیون ریال به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم بیش از 25 نفر را فراهم کرده اند.