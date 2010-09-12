چهار اردوگاه موقت گردشگری در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین امامی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از محل اعتبارات مصوب دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی پنج میلیارد ریال جهت احداث چهار اردوگاه موقت گردشگری اختصاص یافته، افزود: این مراکز در روستاهای بسطام قره ضیاالدین، تخت سلیمان تکاب، قره کلیسای چالدران و سه راهی ایواوغلی خوی احداث می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح ها در مرحله مکان یابی قرار دارند، اظهار داشت: پس از تعیین موقعیت و حدود اراضی مورد نیاز، اقدامات اجرایی احداث این اردوگاه های گردشگری آغاز خواهد شد.

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی راه اندازی سفرهای ارزان قیمت برای تمام اقشار در فضاهای گردشگری استان را از اهداف احداث این اردوگاه های گردشگری عنوان کرد و اظهار داشت: در این اردوگاهها، مجموعه های اقامتی موقت، نمازخانه، واحد پذیرایی، سرویس بهداشتی، حمام، توقفگاه خودرو و فروشگاه ایجاد می شود.

به گفته امامی توسعه گردشگری روستایی را از اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی دانست و خاطر نشان کرد: در این زمینه روستای بسطام قره ضیاالدین، جز 30 روستای هدف گردشگری در سطح کشور برگزیده شده و تامین زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف از جمله احداث اردوگاه گردشگری در آن آغاز شده است.