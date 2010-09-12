قم رتبه نخست کمک به سیل زدگان پاکستان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور بعد از ظهر یکشنبه در دومین جلسه ستاد رسیدگی به سیل‌زدگان پاکستان با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت کمک‌رسانی هرچه بیشتر به مردم رنج دیده پاکستان در سخنانی اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم، در استان قم اقدامات خوبی در این خصوص انجام گرفته است.



وی با اشاره به این که استان قم در کمک به سیل زدگان پاکستان رتبه نخست کشور کسب کرده است، تصریح کرد: این مهم حاصل تلاش‌ها و حضور مشفقانه همه مسئولان و احساس همدردی و نوع‌دوستی شهروندان قمی و تأکید علما و مراجع عظام تقلید است.



استاندار قم خاطرنشان کرد: دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای افزایش کمکهای مردم و دولت به مردم مسلمان و نیازمند پاکستان، وظیفه و تکلیف همه مسئولان را مضاعف ساخته و همه دستگاه ‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی وسیعتر و گسترده ‌تری در این عرصه حضور یابند.



اهمیت این مسئله به حدی است که مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر از سیل پاکستان به عنوان یکی از مسائل مهم و از فوری‌ترین مسائل حال حاضر جهان اسلام نام برده و از آحاد مردم ایران و مسلمانان جهان خواستند که با همه توان و امکانات خود به کمک و یاری ملت و دولت پاکستان بشتابند.



وی بیان کرد: استان قم توانایی اداره یک اردوگاه کمک ‌رسانی بطور کامل در یکی از مناطق پاکستان را داراست و این امر باید از سوی دست‌اندرکاران به طور جدی پیگیری شود.



حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما باید فضاسازی و ایجاد موج و شور و نشاط برای افزایش کمک‌رسانی به مردم پاکستان و احساس همدردی مردم را هرچه بهتر منعکس کرده و اخبار مربوطه را پوشش کامل دهند.



وی با بیان اینکه استان قم در چهارراه مواصلاتی قرار گرفته و مسافرتها به این استان افزایش چشمگیری یافته است اظهار داشت: پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی باید در همه ورودی‌های استان به صورت مشترک و با هماهنگی همه ارگان‌های ذی‌ربط برپا شود.



استاندار قم خاطرنشان کرد: پایگاه‌های کمیته امداد امام(ره)، هلال احمر و بسیج باید فعالتر از گذشته در سطح شهر به ویژه در اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران، نسبت به جمع‌آوری کمک‌های مردمی اهتمام جدی داشته باشند.



وی با تأکید بر عمق فاجعه سیل در پاکستان و نیاز گسترده مردم مسلمان منطقه، خواستار توجه بیشتر مسئولان دستگاه‌های اجرایی به این مسئله مهم شد و گفت: کارمندان ادارات دولتی می‌توانند در صورت تمایل سه روز از حقوق خود را به این امر خداپسندانه اختصاص دهند.



در پایان با اشاره به نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در این قبیل بحران های بین المللی و با توجه سیاست های اتخاذ شده در سطوح عالی مدیریتی کشور برای ساماندهی و تسریع در کمک‌رسانی به حادثه دیدگان ناشی از سیل پاکستان، اظهار داشت: از عموم مدیران و رؤسای ادارات و سازمان‌های دولتی استان انتظار می‌رود با درک شرایط و اهمیت مسأله، زمینه و بستر لازم را برای هم افزایی هر چه بیشتر امکانات و توانمندی‌های اداری استان و یاری‌رسانی موثر به سیل زدگان پاکستان فراهم کنند.