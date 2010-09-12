مراسم گرامیداشت هیمالیا نورد اسطوره ای در نقده برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، حسین قربانی رئیس مدرسه هیمالیا نوردی آذربایجان غربی در این مراسم که در محل آرامگاه زنده یاد محمد اوراز در دامنه کوه سلطان یعقوب نقده برگزار شد، گفت: آن مرحوم علاوه بر قهرمان بودن در ورزش، در اخلاق نیز قهرمان بوه و با گشاده رویی، تمام تجارب خود را در اختیار کوهنوردان قرار می داد.

نوروز علیمردان رئیس تربیت بدنی شهرستان نقده هم در این مراسم با اشاره به قابلیتهای شهرستان نقده و مستعد بودن این شهرستان در زمینه پرورش نخبگان ورزشی خواستار توجه بیشتر مسئولان به ورزش این شهرستان شد.

این مراسم با قرائت فاتحه و گلباران مزار مرحوم محمد اوراز به پایان رسید.

محمد اوراز کوهنورد ارزنده نقده ای در سال ۱۳۸۲ ، هنگام صعود به قله گاشبروم یک در پاکستان، به همراه مقبل هنرپژوه بر اثر سقوط بهمن سقوط می‌کنند، مقبل هنر پژوه سالم ماند ولی محمد اوراز پس از انتقال به بیمارستان شفا در اسلام آباد پاکستان در گذشت.