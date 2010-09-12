باند جعل اسناد دولتی در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، سیف الله اکبری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اعضای این باند با استفاده از تجهیزات رایانه ای و مهرهای تقلبی ادارات، کارتهای پایان خدمت سربازی، گواهینامه رانندگی و دیگر اسناد دولتی را جعل می کردند.

وی با اشاره به دستگیری سه تن از اعضای باند یاد شده، بیان کرد: همچنین 70 دستگاه گیرنده امواج ماهواره ای طی هفته گذشته کشف و ضبط و در این زمینه هشت نفر دستگیر شده اند.

شهرستان چایپاره یکی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است، این شهرستان درشمال شهرستان خوی در دشتی هموار و مسطح قرار دارد، ارتفاعات شمال مراکان، تپه‌های آهکی شمال قره‌ضیاءالدین و ارتفاعات واقع در جنوب چورس این شهرستان را محدود کرده اند.

شهرستان چایپاره به مرکزیت قره‌ضیاءالدین بیش از ۷۰ آبادی داشته و بنا بر سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۵ جمعیت این شهرستان 42 هزار و 590 نفر است.