نمایشگاه های پاییزه در کرج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در نمایشگاه های پاییزه کرج اجناسی از قبیل کیف و کفش، لباس و پوشاک، لوازم التحریر و مرغ وگوشت عرضه می شود.

در این دو نمایشگاه حدود 300 غرفه زیر نظر مجمع امور صنفی مایحتاج مردم را با نرخ مصوب در اختیار شهروندان قرار می دهند.

در این نمایشگاه بازرسان مجامع امور صنفی و اداره بازرگانی مستقر هستند و در صورت شکایت مشتریان و شهروندان نسبت به قیمت اجناس ارائه شده ، در محل به این شکایات رسیدگی می کنند.

اجناس عرضه شده در این نمایشگاه ها 15 درصد زیر قیمت بازار است و بیش از یک میلیون جلد دفترچه از طریق 40 غرفه این نمایشگاهها به نرخ مصوب توزیع می شود.

دو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در کرج در محلهای میدان امام و فردیس کالاهای مورد نیاز مردم را به صورت مستقیم و بی واسطه عرضه خواهند کرد.

این نمایشگاه از امروز به مدت 10 روز برپاست.