درگیری لفظی میان حزب حاکم و انجمن مورد حمایت ماهاتیر محمد بالا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از مطبوعات روز یکشنبه مالزی، رئیس سازمان دفاع از حقوق مالایی ها با اشاره به انتقادات حزب آمنو از پرکاسا آن را تلاشی برای کسب رأی اقلیتهای غیرمالایی خواند.

بر اساس این گزارش، "ابراهیم علی" افزود : چنین اقداماتی از طرف حزب حاکم صرفاً اراده طرفدارانش را در حفظ حقوق مالایی‌ها قوی ‌تر خواهد کرد.



پیشتر "محمد نذری عبدالعزیز" وزیر مشاور در امور پارلمانی مالزی گفته بود وقت آن رسیده است که آمنو موضع قاطعی علیه ابراهیم علی و گروه پرکاسا بگیرد.

"تانکوعدنان منصور" دبیرکل حزب آمنو نیز سه شنبه پیش به متحدان خود در ائتلاف حاکم مالزی اطمینان داده بود که حزب او از گروه پرکاسا یا ابراهیم علی در انتخابات بعدی حمایت نخواهد کرد.



این اقدام واکنش "سید حسن سید علی" دبیرکل پرکاسا را به دنبال داشت که گفته بود نادیده گرفتن حقوق مالایی‌ها از سوی هر گروهی سبب شکست آنها در انتخابات آتی خواهد شد.



حامی اصلی سازمان "پرکاسا"، که در حدود 300 هزار عضو دارد "ماهاتیر محمد" نخست وزیر اسبق مالزی است.



ماهاتیر امروز یکشنبه بار دیگر در دیدار با مردم مالزی تاکید کرد: حزب حاکم برای موفقیت خود نیاز به حمایت مردم مالزی و پرکاسا دارد.



این سازمان اخیراً از طرح اصلاحات اقتصادی "نجیب تون رزاق"، نخست وزیر فعلی مالزی که به گفته آنها سبب کاهش نقش مالایی‌ها در اقتصاد این کشور خواهد شد انتقاد کرده بود.