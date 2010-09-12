رژیم صهیونیستی موشک دریایی جدیدی را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی سیستم موشکی دریایی جدیدی را با قابلیت حمل توسط شناورهای کوچک آزمایش کرد.

این سیستم برای استفاده قایقهای گشتی این رژیم در آبهای سرزمینهای اشغالی و با هدف مقابله با تحرکات دریایی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در سواحل جنوبی و قایقهای حزب الله در آبهای شمالی این منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.

این سیستم شامل رادار شناسایی اهداف متحرک، تشخیص و دفاع در برابر موشکهای شلیک شده و پدافند با کمک ایجاد اختلال در سیگنالهای توپخانه دشمن است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 33 روزه علیه لبنان بارها مورد هدف موشکهای تلافی جویانه حزب الله قرار گرفته و در نبرد دریایی نیز شکست سنگینی را متحمل شد.