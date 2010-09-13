یوونتوس باز هم ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس یکشنبه شب در دیدار با سامپدوریا در ورزشگاه دل آلپی در حالی که با حساب 3 بر 2 از حریف خود پیش بود در نهایت با تساوی به کار خود پایان داد.

مارچیزیو (43)، سیمونه پپه (50) و کواگلیارلا (67) برای یووه در این دیدار گل زدند و نیکلا پوتزی (36و 73) و آنتونیو کاسانو (64) گل های سامپدوریا را به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* برشا 3 - پالرمو 2

* کاتانیا 2 - پارما یک

* جنوآ یک - کیه وو 3

* لاتزیو 3 - بولونیا یک

* لچه یک - فیورنتینا صفر

* ناپولی 2 - باری 2



جدول رده بندی:

1- کیه وو 6 امتیاز

2- کالیاری 4 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- سامپدوریا 4 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- سسنا 4 امتیاز - تفاضل گل 2+

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18- بولونیا یک امتیاز

19- رم یک امتیاز

20- اودینزه بدون امتیاز