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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۳۰

هفته دوم سری آ /

یوونتوس باز هم ناکام ماند

یوونتوس باز هم ناکام ماند

تیم فوتبال یوونتوس در دیداری خانگی مقابل سامپدوریا متوقف شد تا پس از گذشت دو هفته از آغاز رقابت های سری آ، رنگ پیروزی را ندیده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس یکشنبه شب در دیدار با سامپدوریا در ورزشگاه دل آلپی در حالی که با حساب 3 بر 2 از حریف خود پیش بود در نهایت با تساوی به کار خود پایان داد.

مارچیزیو (43)، سیمونه پپه (50) و کواگلیارلا (67) برای یووه در این دیدار گل زدند و نیکلا پوتزی (36و 73) و آنتونیو کاسانو (64) گل های سامپدوریا را به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* برشا 3 - پالرمو 2
* کاتانیا 2 - پارما یک
* جنوآ یک - کیه وو 3
* لاتزیو 3 - بولونیا یک
* لچه یک - فیورنتینا صفر
* ناپولی 2  - باری 2
 
جدول رده بندی:
1- کیه وو 6 امتیاز
2- کالیاری 4 امتیاز - تفاضل گل 4+
3- سامپدوریا 4 امتیاز - تفاضل گل 2+
4- سسنا 4 امتیاز - تفاضل گل 2+
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18- بولونیا یک امتیاز
19- رم یک امتیاز
20- اودینزه بدون امتیاز

کد مطلب 1149979

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