یوونتوس باز هم ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس یکشنبه شب در دیدار با سامپدوریا در ورزشگاه دل آلپی در حالی که با حساب 3 بر 2 از حریف خود پیش بود در نهایت با تساوی به کار خود پایان داد.
مارچیزیو (43)، سیمونه پپه (50) و کواگلیارلا (67) برای یووه در این دیدار گل زدند و نیکلا پوتزی (36و 73) و آنتونیو کاسانو (64) گل های سامپدوریا را به ثمر رساندند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* برشا 3 - پالرمو 2
* کاتانیا 2 - پارما یک
* جنوآ یک - کیه وو 3
* لاتزیو 3 - بولونیا یک
* لچه یک - فیورنتینا صفر
* ناپولی 2 - باری 2
جدول رده بندی:
1- کیه وو 6 امتیاز
2- کالیاری 4 امتیاز - تفاضل گل 4+
3- سامپدوریا 4 امتیاز - تفاضل گل 2+
4- سسنا 4 امتیاز - تفاضل گل 2+
----------------------------------
18- بولونیا یک امتیاز
19- رم یک امتیاز
20- اودینزه بدون امتیاز
نظر شما