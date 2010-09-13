تب کریمه 17 قربانی گرفت/ هشدار نسبت به واردات دام آلوده

دکتر محمد رضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار و اطلاعات ما از میزان ابتلا به تب کریمه کنگو نشان می دهد تا 14 شهریورماه جاری 82 مورد قطعی ابتلا و 17 مورد مرگ در کشور اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به آمار سال گذشته که 114 مورد ابتلا و 14 مرگ ناشی از تب کریمه کنگو بوده است، گفت: اکثر موارد ابتلا در فصول گرم سال تفاق می افتد و با سرد شدن هوا از میزان ابتلا کاسته می شود.

شیرزادی به شیوع بالای ابتلا به این بیماری در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: سال 87 در این استان 95 مورد ابتلا داشته ایم که این آمار در سال گذشته 71 مورد بود و تا کنون به 57 مورد رسیده است و به طور کلی میزان موارد ابتلا به تب کریمه کنگو از سال گذشته در کشور افزایش یافته است.

رئیس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت ادامه داد: سال قبل یک مورد ابتلا در استان کرمان داشتیم و امسال تا کنون سه مورد قطعی داشته ایم. همچنین در خوزستان که در سال 87 هیچ موردی از تب کریمه کنگو نداشتیم در سال گذشته سه مورد و امسال تا کنون چهار مورد ابتلا و دو مورد مرگ ثبت شده است.

وی همچنین به 10 مورد ابتلا طی سال گذشته و 7 مورد ابتلا تا نیمه اول امسال در استان یزد اشاره کرد و افزود: در خراسان رضوی طی سال 87 ، چهار مورد و در سال گذشته 16 مورد ابتلا داشته ایم که این آمار برای امسال تا کنون پنج مورد بوده است.

شیرزادی تاکید کرد: ورود دام زنده و یا فرآورده های دامی اگر زیرنظر مسئولین دامپزشکی نباشد نه تنها موجب گسترش تب کریمه کنگو می شود بلکه سبب بروز خیلی از بیماریهای دیگر مثل تب برفکی در دامها و تب مالت و... در انسانها می شود.

رئیس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت اظهار داشت: اگرچه موارد مرگ و میر اندک به نظر می رسد اما وقتی از صفر مورد ابتلا در خوزستان طی سال 78 به 22 مورد در سال گذشته افزایش یافته می تواند نگران کننده باشد.

وی افزود: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که از طریق گزش مستقیم کنه آلوده یا تماس با خون و گوشت دام مبتلا به انسان سرایت می کند و مخاطرات جدی برای مبتلایان به دنبال دارد.

شیرزادی گفت: این بیماری در انسان از طریق ذبح غیرمجاز و غیربهداشتی دام آلوده و از طریق خون و ترشحات حامل ویروس منتقل می شود و حتی از انسان به انسان نیز قابل انتقال است.

وی با عنوان این مطلب که بیماری با علائمی همچون تب، سردرد، بدن درد در کمتر از دو هفته بعد از ابتلا همراه است، افزود: با توجه به شدت بیماری، شاهد خونریزی از بینی و دستگاه گوارش هستیم و اگر مراقبت بیمارستانی نباشد، احتمال مرگ و میر بیش از 50 درصد است.