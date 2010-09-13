لغو انحصار آگهی به مطبوعات استان قزوین ابلاغ نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر خانه مطبوعات استان قزوین با صدور بیانیه ای که به دفترخبرگزاری مهر هم ارسال کرده است با انتقاد از مشکلات ایجاد شده برای مطبوعات محلی که درپی انحصار چاپ آگهی های دولتی تنها در روزنامه ایران ایجاد شده بود با صدور بیانیه ای خواستار برقراری یارانه و سهیمه کاغذ مطبوعات شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: با اشاره به سخنان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در خصوص نقش رسانه ها در دانش افزایی جامعه و تاکید بر ایجاد زمینه مساعد بر طبق قانون اساسی برای فعالیت همه رسانه ها و اهل قلم، متاسفانه مشاهده می شود که در عمل بدلیل عدم الاغ لغو آگهی های انحصاری دولتی و قطع یارانه برخی نشریات استان قزوین کار برای این نشریات دشوار

شده است به نحوی که گردانندگان این نشریات اکنون به جای پرداختن به اهداف و وظایف اصلی خود چنان به دشواری های مربوط به تهیه مقدمات کار مشغول شده اند که عملا ادامه کار از آنها سلب شده و این در حالی است که رئیس جمهور نیز در دیدار اخیر خود با اصحاب رسانه در پاسخ به یکی از اهلمطبوعات استان در مورد اهمال نسبت به لغو انحصاری آگهی های دولتی این

مسئله مهم تحقق نیافته است.

خانه مطبوعات استان قزوین در این بیانیه ضمن گلایه از وضعیت بوجود آمده برای برخی مطبوعات، خواستار رعایت حقوق طبیعی مطبوعات استان شده و آورده است: انتظار می رود نسبت به ابلاغ لغو انحصاری آگهی های دولتی و برقراری سهمیه قطع شده کاغذ برخی نشریات استان قزوین از سوی مسئولان ذیربط اقدام عاجل صورت گیردتا بار دیگر اهتمام جدی به امر

خطیر اطلاع رسانی به منطه ظهور برسد.

